Начальник УФСБ начал с задержания руководителя уголовного розыска

Во Владивостоке задержан начальник управления уголовного розыска УМВД РФ по Приморскому краю Андрей Миляев. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. В УФСБ по Приморью, сотрудники которого проводили операцию задержания, отрицают информацию о том, что при обыске в квартире полковника Миляева было найдено свыше 1 млрд руб. наличными.

В понедельник во Владивостоке был задержан полковник полиции Андрей Миляев, возглавляющий управление уголовного розыска УМВД по Приморскому краю. В квартире и рабочем кабинете 50-летнего Андрея Миляева проведены обыски. Совместную операцию проводили сотрудники УФСБ и следователи шестого следственного управления главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), находящегося в Хабаровске.

«Миляев задержан. Ему инкриминируется 285-я статья УК (злоупотребление должностными полномочиями.— “Ъ”). Решается вопрос избрания меры пресечения»,— сказали “Ъ” в пресс-службе УФСБ по Приморью. Сославшись на тайну следствия, там отказались сообщить, в чем именно подозревается полковник Миляев. Однако в ведомстве сказали, что информация приморских СМИ о том, что при обыске в квартире высокопоставленного полицейского обнаружены наличными более 1 млрд руб., «абсолютно не соответствует действительности». «Нет ни миллиарда, ни миллиона»,— сказал собеседник “Ъ”.

Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 млн руб».

Как стало известно “Ъ”, дело полковника Миляева связано со злоупотреблениями в лесной отрасли.

По данным следствия, Андрей Миляев в 2016 году совместно со своим знакомым предпринимателем организовал в приморском Дальнегорске пункт по приему, хранению и переработке древесины. Полковник инвестировал в проект свыше 11 млн руб., а затем ежемесячно получал доход до 500 тыс. руб. На предприятии незаконно работали граждане Китая, и Андрей Миляев, считает следствие, им покровительствовал, заранее предупреждая о проверках. По информации СКР, «предприниматель передал за период с 2018 по 2019 года Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, более 5 млн. руб.

В отделе информации и общественных связей УМВД по Приморью сообщили, что в связи с задержанием Андрея Миляева проводится служебная проверка. «В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,— заявили в УМВД.

Стоит отметить, что следственные действия в отношении полковника Миляева проходили в первый день работы генерал-майора Дениса Симонова в должности начальника УФСБ по Приморью (ранее он возглавлял УФСБ по Амурской области). Бывший руководитель УФСБ по Приморью Игорь Стручков переведен на работу в Москву. «Он остается в структурах ФСБ»,— сообщили в пресс-службе приморского управления ведомства, но не стали уточнять новое место работы генерал-лейтенанта Стручкова.

Андрей Миляев возглавляет управление с 29 июля 2013 года. Карьеру он начал в декабре 1992 года с должности младшего инспектора уголовного розыска ОВД Советского района Владивостока. Работал оперуполномоченным отделения по борьбе с имущественными преступлениями, оперуполномоченным межрайонного отдела по раскрытию заказных убийств при УВД Приморского края. В 2008 году занял пост начальника оперативно-разыскной части №4 по линии уголовного розыска УВД по Приморскому краю.

Полковник Миляев стал вторым высокопоставленным сотрудником УМВД по Приморью, подпавшим под уголовное преследование.

Сейчас в Приморском краевом суде слушается дело бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Приморью—начальника следственного управления Ильи Шамратова. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По информации СКР, полковник Шамратов вынуждал подчиненных делиться премиями. По версии следствия, общая сумма откатов в 2013–2017 годах составила 12 млн руб. Илья Шамратов признает факт сбора средств, но утверждает, что деньги тратились на «благие цели», в частности на помощь детскому дому.

Алексей Чернышев, Владивосток