Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году

Япония и Индия планируют в сентябре 2023 года отправить совместную миссию на Луну, чтобы найти воду в кратерах в районе Южного полюса, сообщает газета «Иомиури». Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая отправила миссию на Луну.
Японская сторона предоставит новую тяжелую ракету H-3 и управляемый луноход. Как ожидается, Индия предоставит посадочный модуль «Викрам», который 22 июля запустили на Луну в рамках миссии «Чандраян-2». Планируется, что миссия продлится по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).
Напомним, в конце марта Индия успешно испытала противоспутниковое оружие, сбив космический аппарат на низкой околоземной орбите. Такое раньше могли сделать только Россия, США и Китай. После испытаний премьер-министр Индии Нарендра Моди причислил страну к списку космических сверхдержав.
О том, сколько стоит освоение космоса для человека и человечества, читайте в публикации “Ъ” «Цена выше неба».
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