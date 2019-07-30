ФАС завела дело о нарушениях при закупках палаток для «Холдоми»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при закупках палаток для летнего лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», сообщило ведомство во вторник. Пожар в палаточном городке в ночь на 23 июля уничтожил 20 палаток из 26, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В палатках находилось 189 детей 7–15 лет. Четыре ребенка погибли, пострадало еще четверо детей и пятеро взрослых. Детский лагерь закрыт.

Как сообщает УФАС, дело возбуждено в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ «Дом молодежи», ООО «Экстрим сервис» (реализует проект «Холдоми»), ООО «Флагман» (аффилировано с «Экстрим сервисом») по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ №135 «О защите конкуренции». Предварительно отдел ведомства по борьбе с картелями провел проверку после публикаций в СМИ о качестве палаток. «Имеющиеся в распоряжении управления документы и материалы свидетельствуют о признаках заключения антиконкурентного соглашения между заказчиком (организатором) и организациями, участвующими в аукционе, на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря участников Всероссийского молодежного образовательного форума “Амур”»,— говорится в сообщении.

Ранее директор лагеря Максим Кузнецов заявлял о том, что сгоревшие палатки «имели официальный сертификат негорючести», такие использует МЧС («Памир-30»). Приобретены они были на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге по рекомендации правительства края. Позже стало известно, что закупку в прошлом году проводило ООО «Флагман», товар в количестве 25 единиц был поставлен «Научно-производственной фирмой ОРТ» (Санкт-Петербург).

Параллельно СКР расследует уголовное дело. Арестованы директор лагеря Максим Кузнецов и владелец компаний «Экстрим сервис» и «Флагман» Виталий Бурлаков. Обоим инкриминируется причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Также арестован начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, которого подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Замминистра образования и науки Хабаровского края Александр Король отстранен от должности на время проверки, инициированной губернатором Сергеем Фургалом.

Эрнест Филипповский, Хабаровск