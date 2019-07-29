Самолеты США и Италии совершат наблюдательный полет над Россией

Военные США и Италии проведут наблюдательный полет над Россией с 29 июля по 2 августа в рамках международного Договора по открытому небу, сообщил газете «Красная звезда» врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

«Миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка»,— сказал он.

В то же время Россия проведет плановый полет над Норвегией на самолете наблюдения Ан-30Б. «Наблюдательный полет будет выполняться в период с 29 июля по 2 августа с аэродрома открытого неба Бардуфосс»,— сообщил господин Шишин. Российский самолет стартует с аэродрома Бардуфосс, дальность полета составит 1700 км.