«АндерСон» ставит на полки

Сложности на российском ресторанном рынке вынуждают игроков диверсифицировать бизнес. Сеть кафе «АндерСон» договорилась о продаже кондитерских изделий с онлайн-гипермаркетом «Утконос» и хочет наладить поставки в «Перекресток». Но продукция «АндерСона» может оказаться слишком дорогой для ритейла.

О том, что «АндерСон» начнет поставки кондитерских изделий под собственным брендом в онлайн-гипермаркет «Утконос» (входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова), “Ъ” сообщила владелица сети Анастасия Татулова. В «Утконосе» подтвердили, что продажи начнутся в ближайшее время. По словам госпожи Татуловой, «АндерСон» хочет поставлять свои блюда и в другие сети, в том числе в «Перекресток» (входит в X5 Retail Group). Обсуждаются ассортимент и формат присутствия, который может быть в виде фирменных корнеров, говорит Анастасия Татулова. В X5 официальные переговоры не подтверждают. По данным источника “Ъ” на розничном рынке, стороны пока провели одну встречу.

Сеть семейных кафе «АндерСон» основана в 2009 году. Сегодня включает 49 заведений, работающих в основном в Москве, а также в других городах России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Часть заведений работает по франшизе. По данным ЕГРЮЛ, Анастасия Татулова владеет 95% управляющего сетью ООО «Тиролерхов», остальное — у Лолиты Хайдаровой. По собственным данным, в 2018 году сеть «АндерСон» получила 2,2 млрд руб. выручки.

Этой весной «АндерСон» оказался в центре скандала, когда Роспотребнадзор сообщил о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в 14 кафе сети. В ответ Анастасия Татулова обвинила службу в фальсификации проб и обратилась в суд. Сама госпожа Татулова летом зарегистрировалась кандидатом на выборы в Мосгордуму, которые должны пройти 8 сентября. В 2018 году на выборах мэра Москвы она была доверенным лицом Сергея Собянина, который возглавил столичное правительство во второй раз.

Конфликт с Роспотребнадзором вряд ли повлияет на ход переговоров с сетями, считает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. Тем более что у «АндерСона» уже есть опыт работы с розницей. Осенью 2018 года сеть начала поставлять кондитерские изделия во «Вкусвилл». По словам директора фабрики-кухни «АндерСона» Екатерины Миллер, через «Вкусвилл» уже было продано продукции примерно на 100 млн руб. В планах «АндерСона» расширить поставки за счет полуфабрикатов (пельмени, вареники, фрикадельки и сырники). Во «Вкусвилле» готовы обсуждать расширение ассортимента, сказал представитель сети.

Партнерство «АндерСона» с «Вкусвиллом» может быть выгодным для ритейлера, который сегодня развивает кулинарию с помощью сторонних поставщиков до запуска своей фабрики-кухни, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он называет спорным потенциальный проект с X5. Кулинария — это продукция с высокой рентабельностью, которую сети стремятся развивать самостоятельно, а «Перекресток» недавно запустил свое производство готовых блюд, указывает эксперт.

Андрей Петраков добавляет, что продукция «АндерСона» может быть слишком дорогой для ритейла. Для сравнения: пельмени «АндерСон» в упаковке 519 г на сайте можно заказать за 420 руб. В интернет-магазине «Перекресток» есть пельмени «Мираторг» по 569 руб. за 800 г и «Сибирская коллекция» по 579 руб. за 700 г.

Работать с розницей начинают многие участники рынка общепита. Поставки напитков в магазины планируют ГК «Шоколадница» Александра Колобова, «Даблби» и «Правда кофе». По мнению Андрея Петракова, рестораторы задумываются о диверсификации бизнеса из-за сложностей на рынке общественного питания. В мае оборот рынка вырос на 4,3%, до 131,7 млрд руб. год к году, подсчитал Росстат. Но темпы роста замедляются: в апреле оборот увеличился на 6,2%.

Никита Щуренков