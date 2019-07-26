Аэрофлот укрепил позиции в топ-20 мировой авиации

Группа «Аэрофлот» уверенно укрепила позиции в топ-20 крупнейших авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Это следует из свежего рейтинга «Лидирующие авиационные группы» британского издания Airline Business — ведущего международного отраслевого ресурса.

Группа «Аэрофлот» по итогам 2018 года перевезла 55,7 млн. пассажиров и заняла 18-ю строчку списка главных игроков мирового авиационного рынка, продвинувшись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

Одновременно ведущий российский авиационный холдинг подтвердил присутствие в топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков.

По ключевому производственному показателю — пассажирообороту — Группа «Аэрофлот» уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%.

Как свидетельствует престижный мировой рейтинг, настоящий прорыв по итогам 2018 г. совершила авиакомпания «Победа». Низкобюджетная дочерняя компания Аэрофлота стала абсолютным рекордсменом глобального топ-100 по темпам роста. Годовой прирост пассажиропотока в 56,8% — высший результат в мировой авиации. Ранее по этому же показателю «Победу» признали однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров, согласно рейтингу ведущего мирового аналитического центра CAPА.

Безоговорочное лидерство «Победы» в рейтингах по динамике роста пассажиропотока достигнуто благодаря высочайшей востребованности низкобюджетных авиаперевозок в России. «Победа» — бессменный ценовой лидер среди российских авиакомпаний. По признанию крупнейших метапоисковиков, «Победа» не только предлагает самые низкие цены, но и оказывает существенное влияние на снижение тарифов всех авиаперевозчиков, работающих с лоукостером на одном маршруте. Загрузка регулярных рейсов «Победы» — самая высокая в России. В 2018 г. средний показатель загрузки был на уровне 94%, сейчас он составляет 96% и на большинстве рейсов достигает 100%.

Планомерное наращивание Группой «Аэрофлот» уверенных позиций в элите глобальной авиации — надежный залог реализации амбициозных целей Стратегии 2023.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.