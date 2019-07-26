Выборг получит 2 млрд рублей на реконструкцию центра

Город Выборг Ленинградской области включен в перечень городов для финансирования комплексного развития инфраструктуры. Об этом в Инстаграм сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, Выборг получит 2 млрд рублей. Эти средства будут потрачены на замену инженерных коммуникаций в центре города, включая восстановление исторического квартала Сета Солберга.

Напомним, что исторический квартал в Выборге, созданный архитектором Солбергом, планируется восстановить по довоенным фотографиям и видеоматериалам. Ранее господин Дрозденко заявлял, что проект восстановления квартала оценивается 1,5-2 млрд руб. На территории квартала предполагается разместить государственный театр Ленинградской области и общественное пространство.