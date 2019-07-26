Экватор пройден

Подведены итоги деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в первом полугодии. За шесть месяцев с начала года переработано 6,8 млн тонн нефтегазового сырья. План поставок продукции выполнен на 100%, объем отгруженной продукции – свыше 6 млн тонн, в том числе на экспорт отправлено около 40%. Операционный доход, полученный в первой половине года, значительно превысил показатели аналогичных периодов прошлых лет и составил 24,9 млрд руб. По сравнению с периодом двухлетней давности цифры выше на 10 млрд руб., или на 70%.

Во втором квартале «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» завершил строительство блока ЭЛОУ на установке АВТ-5. В июле стартовал промышленный пробег нового объекта. Реализация этого инвестпроекта позволит заводу увеличить объемы перерабатываемой прикамской нефти.