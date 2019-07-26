На Урале Екатеринбургская епархия проведет массовое крещение

В воскресенье, 28 июля, в день 1031-летия крещения Руси, Екатеринбургская епархия организует массовое крещение на реке Чусовая в поселке Станционный-Полевской, где находится храм во имя князя Владимира.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в крещении могут принять участие люди, прошедшие курс огласительных бесед в храмах епархии и получившие письменное благословение. Итоговые беседы в храме князя Владимира пройдут 24 и 25 июля в 19:00.

Массовое крещение на реке Чусовой пройдет в 16-й раз. В прошлом году в нем приняли участие около 150 человек.