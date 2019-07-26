«Башинформсвязь» купила санкт-петербургского телеком-оператора «Прометей»

ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») получило 100% уставного капитала санкт-петербургского телеком-оператора «Прометей». Сделка состоялась 25 июля. Уставный капитал приобретенного ООО «Прометей» равен 1 млн руб., отмечается в сообщении «Башинформсвязи».

В «Ростелекоме» сообщают, что «Прометей» обладает собственной волоконно-оптической сетью, покрывающей Санкт-Петербург и пригороды, занимает прочные рыночные позиции в сегментах B2B/B2G, реализовал ряд крупных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе по направлению «Безопасный город», тесно взаимодействует с правительством города по строительству и обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения». Абонентская база оператора в бизнес-сегменте включает более 1,6 тыс. организаций, основная доля приходится на бизнес-центры и объекты коммерческой недвижимости. По информации «Ростелекома», в последние три года «Прометей» занял лидирующие позиции по услугам доступа к интернету и кабельному ТВ в новостройках на территории Мурино Ленинградской области. Абонентская база оператора выросла до 20 тыс. домохозяйств.

ООО «Прометей» образовано в 2004 году. По данным kartoteka.ru, компания на 45% принадлежала Андрею Лавренцову, на 25% — Денису Жукову, на 22% — директору Роману Венедиктову. 5 и 3% было у Артема Зимрутяна и Натальи Хомичевой. Оператор предоставляет услуги доступа в интернет, телефонии, кабельного и IP-ТВ, хранения и защиты информации, видеонаблюдения и другие. В штате работают более 100 человек. Выручка в 2017 году составила 412,77 млн руб., чистая прибыль 37,68 млн руб.

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи Башкирии — не первый год покупает активы в интересах «Ростелекома». Такие сделки проводятся с 2016 года. Оператор работает под брендом «Баштел», развивает услуги ШПДИ и кабельного телевидения.

Ирина Самойлова