Новое здание для хранения архивов проектируют в Петербурге

В Петербурге ведется проектирование нового здания для хранения архивных документов. Там планируется разместить в Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно проекту площадь нового здания составит 18 тыс. кв.м. В восьмиэтажном строении разместятся 2,3 млн единиц хранения, на первом и втором этажах будут располагаться актовый и выставочные залы. Проектную документацию планируется направить на прохождение государственной экспертизы в сентябре этого года.

В настоящий момент указанные архивы располагаются в зданиях-объектах культурного наследия 1906 и 1916 годов постройки. Суммарная загруженность архивохранилищ составляет более 100%. Запас их существующих площадей практически исчерпан.