Земля «ОДК-Климова» достигла ПИКа

ГК «ПИК» приобрела у АО «ОДК-Климов» земельный участок недалеко от станции метро «Лесная» площадью 7,6 га за 1,3 млрд рублей. Помимо московского девелопера, на данный лот претендовала Setl Group, предложившая в ходе торгов меньшую цену. Невысокий интерес со стороны покупателей эксперты объясняют высоким уровнем конкуренции в данной локации, а также необходимостью реализовывать проект уже по новым правилам, которые пока многих девелоперов отпугивают. По мнению участников рынка, на данной территории можно возвести около 100 тыс. кв. м жилья комфорт- или бизнес-класса, размер инвестиций аналитики оценивают в 10 млрд рублей со сроком окупаемости три-четыре года.

Группа компаний ПИК приобрела на торгах земельный участок площадью около 7,6 га на Кантемировской улице, 11, лит. А, более чем за 1,3 млрд рублей у входящего в корпорацию «Ростех» АО «ОДК-Климов» — разработчика газотурбинных двигателей. Ранее данный лот уже выставлялся на торги, однако на конкурс не было подано ни одной заявки. Участники рынка предполагали, что продавец пойдет на снижение цены, однако она осталась на прежнем уровне. В этот раз в конкурсе принимали участие две компании — Setl Group и ООО «ПИК-Инвестпроект», 100% доли в котором, по данным kartoteka.ru, принадлежит ПАО «Группа компаний ПИК» через ООО «ПИК-Корпорация».

В ГК «ПИК» в ответ на запрос “Ъ” лишь подтвердили информацию о приобретении участка, уточнив, что о концепции застройки говорить пока рано. «Мы обязательно сообщим, когда будут дополнительные детали»,— заявили в пресс-службе компании.

Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg, говорит, что столь невысокий интерес девелоперов к данной площадке по итогам аукциона можно объяснить тем, что у многих компаний, которым мог бы быть интересен этот участок, уже есть проекты в окружении. По словам эксперта, сейчас поблизости реализуются и запланированы проекты компаний Setl City, «Отделстрой», ЦДС, ЮИТ, ЛСР, AAG.

Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге, считает, что небольшое количество заинтересованных компаний можно объяснить комплексом причин. «Во-первых, это необходимость реализации этого проекта по схеме с эскроу-счетами, во-вторых — высокая конкуренция в районе, где все проекты реализуются по старой схеме, а также отсутствие необходимой гибкости у продавца в части оплаты за участок»,— поясняет господин Косарев. По его словам, ПИК, будучи крупнейшим застройщиком, имеет не только мощные финансовые ресурсы для приобретения земли за «живые деньги», но и значительные ресурсы по управлению себестоимостью строительства. «Второе обстоятельство даст возможность, несмотря на работу по эскроу-счетам, установить конкурентоспособные цены на квартиры и обеспечить уверенную динамику продаж даже в условиях высокой конкуренции»,— добавил эксперт.

Что касается возможностей по редевелопменту, то сейчас участок, по словам экспертов, относится к зоне ТД 1–1_1, где разрешено, в том числе, строительство жилья. Также участок имеет обременение в виде памятника регионального значения — «Сборочной мастерской автомобильной фабрики "Русский Рено"».

«Помимо несомненного плюса в виде расположения в динамично развивающимся районе рядом с центром города, можно выделить также правильную форму участка и некритичные для застройки ограничения со стороны КГИОП»,— отмечает господин Косарев.

«Здесь возможно строительство жилья бизнес- или комфорт-класса. С другой стороны, наличие рядом действующей железной дороги снижает класс жилья. Мало кому понравится просыпаться в пять утра от звуков железной дороги»,— считает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

Участники рынка сходятся во мнении, что на данной территории можно построить около 100 тыс. кв. м. «Средняя цена квадратного метра в объектах класса С в этой локации составляет около 135 тыс. рублей, в объектах класса В — 145 тыс. рублей»,— приводит данные Игорь Кокорев.

По мнению Андрея Косарева, суммарные инвестиции в зависимости от объема застройки (с учетом покупки участка) могут достигать 10 млрд рублей. «При этом срок окупаемости можно оценить в три-четыре года с момента начала строительства»,— указывает он.

Согласно информации Единого реестра застройщиков, ГК «ПИК» является крупнейшей девелоперской компанией как по объему текущего строительства, так и по объему ввода жилья. В настоящее время в России компания возводит 7 408 570 кв. м жилья. В Петербурге в настоящее время она реализует два девелоперских проекта: «Орловский Парк» в Приморском районе города и «Дальневосточный, 15» в Невском районе.

Мария Кузнецова