Правообладатели «Алис» пересеклись в классах

Компания «Яндекс» подала в суд по интеллектуальным правам иск против ООО «Мунитор Группе». Ответчику принадлежит товарный знак Alisa, под которым выпускается шоколадная паста. Кто прав? И что будет с кондитерским изделием Alisa? Разбирался Иван Корякин.

Alisa — тот самый шоколадный крем из 90-х: белая пластиковая банка, красные буквы и белочка на этикетке. Некогда популярный продукт со временем исчез. Хотя, говорят, пасту Alisa еще можно купить в дискаунтерах Санкт-Петербурга за 70 руб. Житель города Виктор так и делает, для него Alisa — вкус детства: «Наравне с соками Yupi, печеньками Wagon Wheels и жвачкой Love is… шоколадная паста Alisa является эдаким воспоминанием из 90-х. К счастью, она продается до сих пор, но ее можно найти не во всех магазинах».

Казалось бы, где «Яндекс», а где полузабытый шоколадный крем. Но вопрос оказался довольно запутанным, и дело даже не в сходстве названия голосового помощника и кондитерского изделия. Сама корпорация объясняет судебной спор так: «“Мунитор Групп” владеет товарными знаками Alisa в нескольких классах. Большая часть связана с продуктами и напитками, но два из них касаются производства новых товаров и рекламы — речь идет только о них». Видимо, в этих категориях и пересеклись правообладатели «Алис», говорит адвокат фирмы «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «Понятно, что на шоколадную пасту, скорее всего, “Яндекс” не претендует. Компания хочет два класса, которые, как я понимаю, могут или уже представляют какой-то интерес в связи с тем, что они начали двигать бренд по всем возможным фронтам».

Но как в таком случае быть музыканту Константину Кинчеву или Герману Стерлигову, основателю товарной биржи «Алиса»? «Нашу семью засудят, потому что мою сестру зовут Алиса?» — пишут в соцсетях. Но есть важная деталь, на которую указывает сам «Яндекс» — «следов использования этих товарных знаков за последние несколько лет найти не удалось». А значит, компания может отобрать часть прав, говорит начальник судебного отдела Patentus Дмитрий Марканов: «Если знак не используется три года, вы имеете право заявить об этом. А этот бренд, как я понимаю, для услуг рекламы не использовался никогда. Такие дела разрешаются в течение трех-четырех месяцев».

Но почему «Яндекс» не связался с правообладателем? Он просто не вышел на связь, заявили в компании. “Ъ FM” тоже не удалось его найти, чтобы узнать, зачем было регистрировать товарный знак шоколадной пасты в категории «реклама». Но для многих это стандартная практика, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алина Топорнина:

«Зачастую при регистрации товарного знака охватывается больший объем класса МКТУ для того, чтобы в будущем как-то расширить свое поле деятельности и ассортимент товаров и услуг».

Похожая история произошла в прошлом году, когда «Яндекс» и Сбербанк тестировали торговую площадку «Беру». Тогда выяснилось, что аналогичная платформа уже работает. Стороны сумели договориться, и товарный знак перешел «Яндексу». А что до Alisa, то здесь компания претендует только на часть бренда. Так что поклонники шоколадной пасты могут не обижаться на «Яндекс».