В Госдуму внесен законопроект о начислении 11 баллов к ЕГЭ за золотую медаль

В Государственную думу внесен законопроект об обязательном начислении как минимум 11 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) абитуриентам с золотой медалью школы, сообщил автор проекта, первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия») ТАСС. По его словам, принятие законопроекта «вернет школьникам мотивацию» для усердной учебы.

«Мы предлагаем установить вузам минимальную планку в 11 баллов для оценки золотой медали, максимальную планку мы не ограничиваем — здесь вуз может сам принимать решение, как оценить медалистов. Принятие законопроекта позволит вернуть школьной медали ее гордый статус "золотой"»,— сказал господин Ананских. Он отметил, что чаще всего университеты добавляют медалистам не больше трех-четырех баллов, что, по мнению законодателя, «является как минимум несправедливым» решением.

Подобные меры, по данным законопроекта, будут распространяться на абитуриентов-выпускников школ, поступающих на программы бакалавриата и специалиста.

Агентство напоминает, что сейчас вузы начисляют к результатам ЕГЭ не более десяти дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Среди них победы в олимпиадах, наличие значка ГТО, аттестат с отличием и золотая медаль. Разбивка по баллам индвидиуальная. К примеру, МГУ дает пять допбаллов за золотую медаль и еще пять за другие достижения. Законопроект предлагает начислять 11 баллов только за золотую медаль.

Министерство науки и высшего образования рассказало изданию RNS, что готово рассмотреть инициативу в случае ее поступления в ведомство.

Напомним, участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» тоже будут получать дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения. В марте договоренность об этом была подписана с 20 учебными заведениями.