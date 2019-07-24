Умер актер Рутгер Хауэр

Умер звезда «Бегущего по лезвию» Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его агента Стива Кениса. Также о смерти актера сообщил и его официальный сайт. По данным издания, он скончался в возрасте 75 лет 19 июля в Нидерландах после непродолжительной болезни, похороны состоялись несколько дней спустя.

Чем известен Рутгер Хауэр Читать далее

Роль Роя Бэтти в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982) стала одной из главных в карьере Рутгера Хауэра. Позже он стал известен как кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он принимал активное участие в общественных делах в качестве спонсора экологической организации Greenpeace. Рутгер Хауэр является основателем Ассоциации морских звезд — некоммерческой организации, занимающейся вопросами информированности о СПИДе.

Всего господин Хауэр снялся более чем в 150 фильмах. За роль Александра Печерского в картине «Побег из Собибора» (1987) он получил «Золотой глобус».