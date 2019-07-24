В новом фильме о Джеймсе Бонде появится три модели Aston Martin

Компания Aston Martin представит для нового фильма о спецагенте Джеймсе Бонде как минимум три модели автомобилей, сообщает официальная страница «бондианы» в Instagram.

Джеймсом Бондом, которого вновь сыграет актер Дэниэл Крейг, наряду с классическими Aston Martin DB5 (последний раз появился в фильме Skyfall в 2012 году) и Aston Martin V8 (участвовал в фильме The Living Daylights 1987 года) будет использоваться и непредставленный пока в серийной версии новый среднемоторный суперкар Aston Martin Valhalla.

На фотографии со съемок представлены три купе DB5, четыре автомобиля V8 и единственный Valhalla. При этом на снимке нет электромобиля Aston Martin Rapide E, об участии которого в фильме также сообщалось ранее.

Напомним, премьера нового фильма об агенте 007 должна состояться в апреле 2020 года.