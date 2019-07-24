Кубанская компания «Полтавские консервы» признано банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ЗАО «Полтавские консервы» и открыл в отношении него конкурсное производство, информация об этом опубликована на ЕФРСБ. Временное наблюдение на предприятии было введено в июне 2018 года по заявлению ИП Пономарева Ивана Игоревича. На тот момент долг общества перед ним составлял 720 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Полтавские консервы» зарегистрировано в ст. Полтавской Красноармейского района в 2006 году. Стопроцентным собственником общества является кипрская Naderix holdings limited. Выручка от продажи предприятия в 2017 году составила 1,15 млрд руб., убыток — 135 млн руб., активы имели отрицательное значение - -298 млн руб.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, в ноябре прошлого года Красноармейский отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Полтавские консервы». Ему инкриминируют ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере). По версии следствия, в 2017 году подозреваемый внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию юрлица, которые привели к уклонению от уплаты налогов на сумму свыше 24,5 млн руб. В частности, в декларации по НДС за третий квартал 2017 года не была отражена сделка по отчуждению имущества предприятия, которая облагалась налогом. Ранее в отношении гендиректора ЗАО «Полтавские консервы» было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы.

Андрей Ульченко