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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Росприроднадзора РФ лично проконтролирует ситуацию со свалкой на Игумновской ТЭЦ

Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова взяла под личный контроль ход проверки по факту обнаружения несанкционированной свалки опасных химических отходов в здании бывшей Игумновской ТЭЦ в Дзержинске. Ранее активисты «Зеленого патруля» обнаружили там 1,3 тыс. кубовых емкостей с отходами 2-3 классов опасности (высокоопасные и умеренно опасные) и несколько тысяч использованных ртутных ламп первого класса опасности (чрезвычайно опасные).

«Считаю этот случай настоящим экологическим преступлением. В ходе проверки наше ведомство оценит масштаб нанесенного ущерба и выявит всех тех, кто причастен к образованию этой опасной свалки — эти лица будут наказаны»,– сообщила Светлана Радионова в Facebook.

Свалка опасных отходов находится всего в 2 км от ближайшего поселка и в 7,5 км от жилых кварталов Дзержинска. По информации «Зеленого патруля», емкости хранятся на территории много лет: «Сбор ливневых стоков не осуществляется, прилегающие земли, грунтовые и поверхностные воды загрязняются опасными отходами. В нескольких метрах от забора площадки хранения нами обнаружен сброс загрязненных сточных вод из коллекторного колодца на грунт».

Ртутные лампы на территорию бывшей Игумновской ТЭЦ свозили на утилизацию с нескольких предприятий, в том числе и бюджетных – Нижегородской медицинской академии, библиотеки имени Грибоедова. По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, это подтверждается надписями на коробках из-под ламп. «Организации зачастую подписывают договоры о вывозе опасных отходов, не обременяя себя заботами об их дальнейшей судьбе. Тендер выигрывает “утилизатор”, предложивший наименьшую цену за вывоз отходов. А “черные утилизаторы” ничего не вкладывают в реальную переработку отходов и находятся в более выигрышной ситуации, пока не будут пойманы за руку»,– заявил господин Пукалов.

Анастасия Еремина


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