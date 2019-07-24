Глава Росприроднадзора РФ лично проконтролирует ситуацию со свалкой на Игумновской ТЭЦ

Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова взяла под личный контроль ход проверки по факту обнаружения несанкционированной свалки опасных химических отходов в здании бывшей Игумновской ТЭЦ в Дзержинске. Ранее активисты «Зеленого патруля» обнаружили там 1,3 тыс. кубовых емкостей с отходами 2-3 классов опасности (высокоопасные и умеренно опасные) и несколько тысяч использованных ртутных ламп первого класса опасности (чрезвычайно опасные).

«Считаю этот случай настоящим экологическим преступлением. В ходе проверки наше ведомство оценит масштаб нанесенного ущерба и выявит всех тех, кто причастен к образованию этой опасной свалки — эти лица будут наказаны»,– сообщила Светлана Радионова в Facebook.

Свалка опасных отходов находится всего в 2 км от ближайшего поселка и в 7,5 км от жилых кварталов Дзержинска. По информации «Зеленого патруля», емкости хранятся на территории много лет: «Сбор ливневых стоков не осуществляется, прилегающие земли, грунтовые и поверхностные воды загрязняются опасными отходами. В нескольких метрах от забора площадки хранения нами обнаружен сброс загрязненных сточных вод из коллекторного колодца на грунт».

Ртутные лампы на территорию бывшей Игумновской ТЭЦ свозили на утилизацию с нескольких предприятий, в том числе и бюджетных – Нижегородской медицинской академии, библиотеки имени Грибоедова. По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, это подтверждается надписями на коробках из-под ламп. «Организации зачастую подписывают договоры о вывозе опасных отходов, не обременяя себя заботами об их дальнейшей судьбе. Тендер выигрывает “утилизатор”, предложивший наименьшую цену за вывоз отходов. А “черные утилизаторы” ничего не вкладывают в реальную переработку отходов и находятся в более выигрышной ситуации, пока не будут пойманы за руку»,– заявил господин Пукалов.

Анастасия Еремина