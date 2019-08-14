Сегодня исполняется 76 лет председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву

Его поздравляет полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский:

— Дорогой Вячеслав Михайлович! Если бы репутация судебной системы напрямую зависела от репутации председателя Верховного суда, то наша была бы лучшей в мире. Не знаю ни одного юриста, даже среди Ваших оппонентов, кто бы относился к Вам без искреннего огромного уважения! Пусть так будет и впредь. Здоровья Вам и стойкости духа.

Поздравления передает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев:

— Уважаемый Вячеслав Михайлович! От имени Ассоциации юристов России и от меня лично примите искренние поздравления с днем Вашего рождения! Это большая честь и гордость знать такого выдающегося профессионала и талантливого человека, как Вы. Уже 30 лет Вы возглавляете российскую судебную систему, под Вашим мудрым руководством обеспечивается ее стабильное развитие. Для всего юридического сообщества Вы являетесь признанным авторитетом — инициатором важнейших реформ, повысивших открытость судопроизводства и качество правосудия. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого хорошего и доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»