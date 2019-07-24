2,037 триллиона рублей составлял на 1 июля 2019 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 июля 2018 года, их долг составлял 2,19 трлн руб. Таким образом, за год он сократился на 153 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 июля такова: на государственные ценные бумаги приходится 541 млрд руб., на банковские кредиты — 424 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1004 млрд руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 60 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 7,5 млрд руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, по состоянию на 1 июля 2019 года составлял еще 355 млрд руб.