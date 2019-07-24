Смесь и закон

Как стало известно “Ъ”, из Академии Федеральной службы охраны (ФСО) отчислили двух братьев-курсантов, которые, по версии ее руководства, незаконно занимались в вузе предпринимательской деятельностью. Таковой в академии сочли продажу ими другим курсантам некурительной жевательной смеси, принесшей братьям доход в размере чуть более полутора тысяч рублей. Сами отчисленные утверждали, что распространяли смесь не ради прибыли, а помогая таким образом товарищам избавиться от курения. Суды, в которые обратились братья, заняли сторону академии.

2 ноября 2018 года Игорю и Вячеславу Хабаровым были объявлены строгие выговоры, в тот же день их уволили с военной службы, а на основании этого отчислили из Академии ФСО. Действия начальника академии и его подчиненных братья и их представители обжаловали в Брянском гарнизонном, а затем и Московском окружном военном судах, но их административные иски были отклонены.

Из материалов разбирательств следует, что 1 февраля 2018 года братья Хабаровы заключили контракты на прохождение военной службы и обучение в расположенной в Орле Академии ФСО России в должности курсантов. Учились и служили они неплохо, получая соответствующие оценки от преподавателей и характеристики от начальства. 7 октября 2018 года на экскурсии они встретились с третьим братом, который передал им 20 пачек жевательной смеси марки Corvus, за которые они с ним расплатились. Смесь, которая содержит никотин, братья, согласно их объяснениям, хотели использовать для того, чтобы бросить курить. Четверо других курсантов, заметив у братьев пачки смеси, поинтересовались данным продуктом, попросив продать его. Всего они, как установило внутреннее расследование, реализовали им шесть пачек, получив за каждую 280 руб., что составляет их отпускную цену. Намерения заниматься предпринимательской деятельностью у них не было, а оставшуюся смесь они употребляли самостоятельно.

Руководство академии, обнаружив у курсантов подозрительные смеси, начало разбирательство, которое сопровождалось опросами, обысками и изъятием Corvus. По итогам расследования в академии посчитали, что братья Хабаровы нарушили федеральный закон «О статусе военнослужащих», в соответствии с которым военные не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.

В судах представители братьев отмечали, что их незаконно трижды наказали за одно и то же действие, которое, по мнению административных истцов, не является нарушением. Они требовали, чтобы соответствующие приказы руководства академии были отменены, а братья восстановлены на военной службе и в академии. При этом юристы братьев рассчитывали, что военные суды не только вернут их на учебу, но и отреагируют на допущенные в их отношении нарушения частными определениями в адрес директора ФСО Дмитрия Кочнева, председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главного военного прокурора Валерия Петрова.

Отец братьев Алексей Хабаров отмечал в суде, что должностные лица академии сначала заподозрили его сыновей в наркоторговле, а затем «путем оказания на них давления» обвинили в незаконном предпринимательстве, хотя они этим не занимались, а жевательной смесью «поделились с сослуживцами по-дружески».

Представитель начальника академии и аттестационной комиссии требования административного иска не признавал, сославшись на то, что действия и решения должностных лиц, связанные с привлечением братьев к дисциплинарной ответственности в виде объявления строгих выговоров, а также с представлением их к увольнению с военной службы и отчислением из вуза ФСО, были совершены и приняты в пределах предоставленных законодательством полномочий. При этом он указал на то, что в ходе разбирательства по факту обнаружения при осмотре личных вещей курсантов жевательной смеси, которую они добровольно выдали, в их действиях были установлены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ, поскольку ими без регистрации в качестве предпринимателей была осуществлена неоднократная продажа курсантам академии смеси Corvus. Каких-либо данных, подтверждающих факт покупки указанной смеси у своего родственника, братья не представили. Расчеты с покупателями за проданный в академии товар осуществлялись братьями посредством банковских переводов и наличными денежными средствами на общую сумму 1680 руб.

Кроме того, отмечал он, братья своими действиями нарушили ограничения и запреты, предусмотренные законодательством о статусе военнослужащих, в связи с чем и состоялось заседание аттестационной комиссии с участием курсантов Хабаровых, по результатам которой было вынесено заключение с рекомендацией к увольнению их с военной службы. При этом, по версии ответчика, действия братьев, подпадающие под признаки состава административного правонарушения, являются грубым нарушением воинской дисциплины, о чем были составлены соответствующие протоколы, а приказом начальника академии им объявлены строгие выговоры.

Суды, в свою очередь, признали действия руководства Академии ФСО правомочными, основанными на законе и не нарушающими права, свободы и законные интересы братьев Хабаровых. В самой Академии ФСО посчитали некорректным давать какие-либо комментарии в связи с данным разбирательством.

Николай Сергеев; Андрей Прах, Воронеж