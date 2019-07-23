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Замминистра экономики России Полина Бадасен

Фото: Минэкономики

Главный макроэкономист Минэкономики Полина Бадасен назначена замминистра

Премьер Дмитрий Медведев назначил 13-м заместителем главы Минэкономики Полину Бадасен, которая ранее возглавляла департамент макроэкономического анализа и прогнозирования. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

На новом посту госпожа Бадасен будет курировать вопросы стратегического планирования, а также мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов.

Полина Бадасен была назначена новым директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономики в феврале 2017 года. Это подразделение подчиняется напрямую главе министерства Максиму Орешкину. Перед новым руководителем ставили задачи переформатировать работу над подготовкой прогноза экономического развития, в частности, увязать целевой сценарий с планирующимися структурными реформами и усовершенствовать инструментарий прогнозирования с денежно-кредитной и бюджетной политикой.

О макропрогнозе Минэкономики — в интервью “Ъ” Полины Бадасен.

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