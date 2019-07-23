«Башнефть» купила контрольный пакет катализаторного завода в Стерлитамаке

АНК «Башнефть» получила 51% уставного капитала стерлитамакского ООО «РН-кат», специализирующегося на производстве катализаторов. По данным kartoteka.ru, сделка была закрыта 18 июня. Уставный капитал предприятия равен 100 млн руб. Пакет, приобретенный «Башнефтью», принадлежал на 27,5% генеральному директору «РН-кат» Ильшату Усманову, бывшему заместителю гендиректора Стерлитамакского завода катализаторов Айдару Тагирову (13,26%), Александру Бодрому (6,12%), Эльвиру Рахматуллину (4,1%).

У бывших основных владельцев предприятия осталось 49%: Ильшат Усманов владеет им через 51% ООО «КНТ-кат», где 26% принадлежит Айдару Тагирову, 12% у Александра Бодрого, 8% у Эльвира Рахматуллина.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роснефти» сообщает, что завод способен производить катализаторы для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. т в год, что позволит обеспечить не только потребности предприятий группы «Роснефть», но и поставлять продукцию другим компаниям. Ожидается, что первая партия продукции завода в рамках программы импортозамещения поступит на уфимскую группу НПЗ «Башнефти» до сентября текущего года.

Ирина Самойлова