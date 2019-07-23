С 2012 года размер упаковки продуктов уменьшили на 7–20%

Производители товаров на российском рынке за 2012–2018 годы уменьшили размер упаковки продуктов на 7–20%, сохранив или незначительно снизив его стоимость, выяснил институт маркетинговых исследований GfK. Процесс уменьшения упаковки авторы исследования называют «даунсайзингом».

«Проанализировав успешные примеры даунсайзинга на рынке FMCG (быстро оборачиваемые потребительские товары.— “Ъ”), аналитики GfK пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе нарастить или сохранить объем продаж при сокращении размера упаковки смогли те бренды, которые привлекли новых покупателей»,— говорится в публикации.

Авторы исследования выяснили, что за шесть лет число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг/л продукта, выросло с 29% до 47%. По словам замруководителя отдела исследований GfK Rus Татьяны Кокоревой, рассчитывать на то, что потребитель «не обратит внимание на даунсайзинг», не стоит.

О тенденциях на рынке товаров — в публикации “Ъ” «Здоровый образ спроса».