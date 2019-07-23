В суд передано уголовное дело о незаконном привлечении 90 млн руб. дольщиков в Нижнем Новгороде

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора московской строительной компании СК ЗАО «Текс» Вячеслава Комаровского о незаконном привлечении 90 млн руб. с граждан на строительство дома в границах улиц Июльских дней и Мичурина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее компания была признана банкротом. По версии следствия, директор строительной фирмы начал строительство дома без разрешения, государственной регистрации права собственности на земельный участок и договора аренды земельного участка. Однако компанией были построены два этажа и помещение подземной автостоянки многоквартирного дома. В то же время в период с декабря 2013 года по август 2018 года директором компании были незаконно получены средства от 38 граждан в рамках договоров долевого участия.

В рамках расследования дела обвиняемый возместил 1,7 млн руб. ущерба, а на его имущество стоимостью 3,3 млн руб. был наложен арест. Дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ») направлено для рассмотрения в Ленинский райсуд.

Анастасия Еремина