Мария Мотузная рассчитывает на более весомую компенсацию

Обвиненная в экстремизме за мемы Мария Мотузная отсудила у государства 100 тыс. руб. Это компенсация за моральный вред по резонансному уголовному делу. Защита довольна решением, хотя и просила гораздо больше — 1 млн руб. Адвокат Мотузной намерен судиться и дальше. Что означает это решение? И почему даже такая сумма компенсации — редкость? Разбирался Иван Корякин.

«Привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я — экстремистка», — ровно год назад, 23-го июля написала Мария Мотузная в Twitter. Тогда она была фигурантом уголовного дела об экстремизме за сохраненные еще в 2016 году картинки в социальной сети «ВКонтакте». Дело развалилось за несколько месяцев: несмотря на усилия сотрудника центра по борьбе с экстремизмом, который за час просмотрел 14 тыс. картинок, тома в итоге вернули в прокуратуру, а по статье об оскорблении чувств верующих у Мотузной истек срок давности. Но вопрос компенсации для девушки был вневременным, рассказал «Ъ FM» ее адвокат Алексей Бушмаков: «Мы просили суд взыскать в пользу Марии 1 млн руб. за незаконное уголовное преследование, за те нравственные страдания, которые она претерпела и унижения в результате этого преследования. Но суд посчитал требования завышенными и присудил ей 100 тыс. руб».

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Барнаул, где все и происходило, был тогда буквально горячей точкой: за свою позицию билась не только Мотузная, но и еще трое жителей города, попавших в список экстремистов. Журналисты отмечали, что заявления в полицию писали студентки факультета уголовного права, которые были на летней практике. Они позже проходили по делам свидетелями. Как в процессе Марии Мотузной, так и Даниила Маркина — еще одного жителя Алтайского края. Его дело прекратили в январе. Как заявил сам Маркин, успеху Мотузной он рад: «Она добилась своей цели, хоть и не в той степени, в которой надеялась. Думаю, это здорово — на общем фоне наших одобрительных приговоров. Думаю, что каждый сознательный гражданин должен надеяться на что-то подобное. Потому что чем больше подобных случаев, тем мягче общая статистика».

Но в отличие от Даниила Маркина, Мария Мотузная намерена и дальше судиться — ее бы устроили 300-500 тыс. руб. — за обыски, допросы под давлением и угрозы, как она заявляла, за изъятые личные вещи и подписку о невыезде. Если апелляция не поможет, большей компенсации адвокат Мотузной будет просить в Верховном суде. И это правильно, потому что шансы есть, говорит партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков: «Попробовать можно, с учетом того резонанса, который это дело сейчас приобрело, я думаю, что это вполне реально — но только из-за этого. В общем практика такая, что по моральному вреду взыскивают достаточно небольшую сумму».

Волна уголовных дел за лайки и репосты вызвала такой резонанс, что пришлось вмешиваться президенту. В октябре прошлого года Владимир Путин предложил смягчить 282 статью. Парламент, как и обещал, управился до конца года. Теперь за первое нарушение грозит штраф до 20 тыс. руб., административные работы или 15 суток ареста. Правда, наказание смягчили, а компенсации, как и прежде, присуждают скромные. В России это системная проблема, считает адвокат коллегии «Хренов и партнеры» Роман Беланов: «У нас не очень принято в правосознании возлагать ответственность за незаконные действия на правоохранительные органы, суды, следствия в том числе.

Почему-то в миросознании у нас априори судебные органы и следственные органы не могут быть виноваты и допускать ошибки. Поэтому это очень редко кто-либо из следственных органов признает свои ошибки».

Поэтому защита Марии Мотузной и не исключает, что придется обращаться в Европейский суд по правам человека. А особенности национальной судебной системы в Страсбурге, видимо, знают хорошо: последние два года Россия лидирует по числу нарушений прав человека, признанных ЕСПЧ.

После возвращения уголовного дела в прокуратуру Мария Мотузная покинула Россию. Она воспользовалась приглашением телеканала «Спас», чтобы попасть в Москву и вылететь на Украину после эфира. Она вернулась в Россию в июле.