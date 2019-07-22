Депутаты предложили увеличить максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинг

Финансовый комитет Государственной думы подготовил новую редакцию законопроекта о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Теперь физлица смогут инвестировать не более 600 тыс. руб. в год., тогда как квалифицированные инвесторы — не более 1 млрд руб. в год.

Операторы краудфандинговых платформ могут признать гражданина квалифицированным инвестором при условии, если он обладает активами на сумму более 6 млн руб., у него есть опыт работы в организации из сферы ценных бумаг (не менее двух-трех лет), и он проводит не меньше десяти операций с ценными бумагами за квартал.

В прежней редакции законопроекта, принятого Госдумой в 2018 году, говорилось, что лимит инвестиций будет устанавливать ЦБ. 600 тыс. руб.— это минимальная сумма операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга по борьбе с отмыванием доходов. Законопроект может вступит в силу 1 января 2020 года.

Документ был разработан по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, призвавшего профильные ведомства проработать альтернативные механизмы финансирования — краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга. Среди авторов проекта закона — члены Совета федерации Николай Журавлев и Владимир Полетаев (оба «Единая Россия»), депутаты Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), Игорь Дивинский («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Результаты мониторинга народного финансирования читайте в материале “Ъ” «Рынок краудфандинга в России удвоился в 2017 году».