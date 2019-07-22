На расчеты с кредиторами банка «Первомайский» направлено 3,3 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2019 года на расчеты с кредиторами краснодарского банка «Первомайский» направлено 3,3 млрд руб., что составляет 51,92% суммы установленных требований указанных кредиторов. Расчеты будут проводиться до 13 сентября 2019 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Сообщается также, что по состоянию на 1 июля конкурсным управляющим банка «Первомайский» (АСВ) в суды подано 302 исковых заявления на сумму 448,7 млн руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 244 иска на сумму 301,7 млн руб. На рассмотрении находится 63 заявления на сумму 673,9 млн руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 5 875 исполнительных производств на сумму почти 1,5 млрд руб., из которых 543 исппроизводства на сумму 114,7 млн руб. завершены актами о невозможности взыскания.

В Арбитражный суд Москвы подано пять заявлений об оспаривании сомнительных сделок банка и применения последствий их недействительности на общую сумму 527,1 млн руб. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения.

По состоянию на 1 июля 2019 года в результате проведения исковой работы в конкурсную массу «Первомайского» поступили 28,3 млн руб.

В настоящее время АСВ проверяет обстоятельства банкротства «Первомайского», и в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в этом.

Как писал “Ъ-Кубань”, 23 ноября 2018 года Банк России отозвал лицензию у одного из крупнейших банков Краснодарского края «Первомайского» (четвертое место по рентабельности активов). Претензии регулятора заключались в неисполнении кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. По мнению экспертов, вероятнее всего, обязательства «Первомайского» превысили его активы, а, кроме того, появились вопросы к кредитному портфелю организации (просрочка 40%). 31 января 2019 года «Первомайский», бенефициаром которого является предприниматель Александр Измайлов, был признан банкротом. В середине мая Агентство по страхованию вкладов сообщило о выявленной недостаче имущества банка на сумму 242 млн руб.

Дмитрий Михеенко