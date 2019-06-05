Краснодарскому банку «Первомайский» предъявлены требования на 7,7 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее в роли конкурсного управляющего лишенного лицензии и признанного несостоятельным банка «Первомайский», сообщило, что по состоянию на 3 июня 2019 года должнику предъявлены требования 2735 заявителей на общую сумму 7,7 млрд руб. Данная информация опубликована в Едином государственном реестре сведений о банкротстве (ЕГРСБ).

В настоящее время в реестр включены требования 2512 кредиторов на общую сумму 7,4 млрд руб. Из них 1159 кредиторов первой очереди с требованиями на сумму 6,3 млрд руб. и 1353 кредитора третьей очереди с требованиями на сумму 1,1 млрд руб.

Кроме того, АСВ установлены требования еще 35 кредиторов на сумму 9,2 млн руб., предъявленные после даты закрытия реестра (10 апреля 2019 года). Из них 12 кредиторов первой очереди на сумму 3,2 млн руб. и 23 кредитора третьей очереди на сумму 5,9 млн руб.

Было отказано в установлении требований на сумму 207,5 млн руб., на рассмотрении у конкурсного управляющего находятся требования на сумму 71 млн руб. Также установлено требование одного кредитора третьей очереди, подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов, на сумму 22 млн руб.

Сообщается, что расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр, в размере 52,09 % суммы установленных требований будут осуществляться с 13 июня по 13 сентября этого года путем перечисления причитающихся им денежных средств на указанные банковские счета.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 30 января 2020 года.

Как писал “Ъ-Кубань”, 23 ноября 2018 года Банк России отозвал лицензию у одного из крупнейших банков Краснодарского края «Первомайского» (четвертое место по рентабельности активов). Претензии регулятора заключались в неисполнении кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. По мнению экспертов, вероятнее всего, обязательства «Первомайского» превысили его активы, а, кроме того, появились вопросы к кредитному портфелю организации (просрочка 40%). 31 января 2019 года «Первомайский», бенефициаром которого является предприниматель Александр Измайлов, был признан банкротом. В середине мая Агентство по страхованию вкладов сообщило о выявленной недостаче имущества банка на сумму 242 млн руб.

Дмитрий Михеенко