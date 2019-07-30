Холодное лето

Каждый день в мире обязательно что-то отмечается. 20 июня, например, считается Международным днем защиты слонов в зоопарках, в Азербайджане это День работников газового хозяйства, а в Великобритании – День чистого воздуха. Именно к этому событию компания Nissan подготовила машину для мороженого. Фургон с нулевыми выхлопами.
Фото: Nissan
С одной стороны – вроде бы ничего нового. В том же Лондоне мороженщики ездят и на велотележках, не нанося особого вреда окружающей среде. Однако в проекте Nissan есть несколько оригинальных идей, заслуживающих внимания.
Это, конечно же, электромобиль. В котором используются отслужившие свой век литий-ионные батареи, которые японская компания ставит на свои машины с 2010 года. Здесь они как бы живут второй жизнью. Емкость у них уже не такая большая, как у новых, но батарей в фургон можно установить много. Ну, так, чтобы и мороженому место осталось. Заряда аккумуляторов хватает не только на 200 километров пути, но и на работу холодильника, встроенного в фургон, а также на подачу мороженого к специальному люку на борту машины. Продавец при этом стоит рядом с фургоном.
Фото: Nissan
Так он не отделен от покупателей высоким прилавком и может находиться с ними лицом к лицу. Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка – решение, не очень популярное среди родителей, – на концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в специальном приложении для смартфона What3Words. Оно делит мир на квадраты размером три на три метра, каждому из которых присваивается свое название из трех слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы.
Фото: Nissan
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