Холодное лето

Каждый день в мире обязательно что-то отмечается. 20 июня, например, считается Международным днем защиты слонов в зоопарках, в Азербайджане это День работников газового хозяйства, а в Великобритании – День чистого воздуха. Именно к этому событию компания Nissan подготовила машину для мороженого. Фургон с нулевыми выхлопами.

Текст: Григорий Дмитриев

Мороженое фургон продает непростое. Его производит шотландская компания Mackie’s, которая для обеспечения электричеством своих ферм и фабрик использует ветровые и солнечные генераторы, а в мороженое не добавляет искусственные ингредиенты. Фото: Nissan

С одной стороны – вроде бы ничего нового. В том же Лондоне мороженщики ездят и на велотележках, не нанося особого вреда окружающей среде. Однако в проекте Nissan есть несколько оригинальных идей, заслуживающих внимания.

Это, конечно же, электромобиль. В котором используются отслужившие свой век литий-ионные батареи, которые японская компания ставит на свои машины с 2010 года. Здесь они как бы живут второй жизнью. Емкость у них уже не такая большая, как у новых, но батарей в фургон можно установить много. Ну, так, чтобы и мороженому место осталось. Заряда аккумуляторов хватает не только на 200 километров пути, но и на работу холодильника, встроенного в фургон, а также на подачу мороженого к специальному люку на борту машины. Продавец при этом стоит рядом с фургоном.

Благодаря тому что e-NV200 может не только потреблять энергию из сети, но и отдавать ее обратно, владельцы фургонов могут получать дополнительную прибыль зимой, когда мороженое менее востребовано. Фото: Nissan

Так он не отделен от покупателей высоким прилавком и может находиться с ними лицом к лицу. Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка – решение, не очень популярное среди родителей, – на концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в специальном приложении для смартфона What3Words. Оно делит мир на квадраты размером три на три метра, каждому из которых присваивается свое название из трех слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы.

Подзаряжать блоки батарей автомобиля можно как от домашней электросети напряжением 230 В – полная зарядка занимает около часа, как уверяют конструкторы, но верится в это с трудом, – так и от солнечных батарей на крыше фургона. Фото: Nissan