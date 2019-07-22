Из 11 индустриальных парков Башкирии работают только шесть

В Башкирии из 11 индустриальных парков (ИП), созданных при прежнем руководстве республики, работают только шесть, заявил сегодня замминистра промышленности и инновационной политики Фарит Гильманов. Пять парков не работают: «Химтерра» в Благовещенском районе, «Зубово» (АО «РусГидро-Башкортостан»), «Строительные материалы Башкортостана» в Агидели, «Первый Зауральский» в Сибае и «Салават» в Салавате. В недействующих парках была проведена инвентаризация. В итоге парк «Химттерра» будет ликвидирован —между Корпорацией развития республики и «Полиэфом» («Сибур») будет подписано соглашение о расторжении соответствующего договора. В ИП «Строительные материалы» сменили управляющую компанию. Новой стало АО «Башкирские электрические сети», которое планирует разработать проект реконструкции железнодорожных путей длиной 38 км (вложения оцениваются в 300 млн руб.). В парке четыре резидента, занято 43% площадей, число резидентов в 2020 году планируют увеличить до семи.

Перспективы парков «Салават» и «Первый Зауральский» прорабатываются вместе с местными администрациями, сказал замминистра. Имущество парка «Зубово», оператором которого было АО «РусГидро-Башкортостан», напомним, в прошлом году было выставлено на продажу. На перспективах развития этого парка господин Гильманов не остановился.

В реестр Минэкономразвития России включены два индустриальных парка Башкирии — «Уфимский», у которого 18 резидентов, в том числе деревообрабатывающий комбинат «Кроношпан-Башкортостан», и парк «Промцентр» в Шакше (12 резидентов). В парке «Уфимский» проектируется новый производственный корпус площадью 20 тыс. кв. м с объемом вложений 630 млн руб., в парке «Промцентр» строится производственно-складской комплекс на 9,3 тыс. кв. м стоимостью 300 млн руб.

С начала года в регионе появились три новых частных индустриальных парка площадью от 40 до 83 га — «Белкам» на площадях АО «Искож» в Нефтекамске, «Центр агротехнологий» в Чишминском районе и «Нижегородский» в Уфимском районе. Три парка — «Нижегородский», «Объединенный центр обслуживания на Кирова» и «Центр агротехнологий» в этом году прошли предварительный отбор Минэкономразвития на субсидирование затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в размере 500 млн руб. каждый. Окончательные итоги отбора будут известны в августе.

Для привлечения резидентов в парки власти Башкирии снизили порог вхождения в льготную программу субсидирования с 40 млн до 10 млн руб., ставки льготного кредитования в Фонде развития промышленности республики с 5% до 2,5%, порог требования к софинансированию с 50% до 20%, сообщил Фарит Гильманов.

Ирина Самойлова