Вырастить то, что растет

Минсельхоз предлагает Белому дому разделить господдержку АПК с 2020 года на две почти равные части, чтобы поддержать аграрную специализацию регионов. Из 61 млрд руб. господдержки в рамках госпрограммы развития АПК министерство готово направить 27 млрд руб. на стимулирование федеральных сельхозприоритетов в конкретных регионах. Еще 34 млрд руб. будет истрачено традиционным способом — на компенсацию расходов на несвязанную поддержку, племенное животноводство, элитное семеноводство и сельхозстрахование. Однако если «компенсирующие» субсидии будут равномерно распределены по субъектам РФ, то потолок доли одного региона-лидера в сумме «стимулирующих» субсидий поднят ведомством до 40%.

Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, меняющий систему финансирования развития АПК в рамках аграрной госпрограммы. С 2020 года изменения должны затронуть механизм субсидирования региональных программ развития АПК. Из их господдержки предлагается выделить «стимулирующую» и «компенсирующую» части, связав доступ к «стимулирующим» субсидиям с активностью регионов в приоритетных проектах развития АПК и поддержке малых форм хозяйствования.

В число аграрных приоритетов госпрограммы входят производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, молока, мяса, овощей открытого грунта, развитие виноградарства и плодово-ягодных насаждений, овцеводства и производства льна-долгунца. Распределение целевых средств господдержки должно способствовать аграрной специализации регионов. Общий объем таких субсидий составит 26,9 млрд руб.— при этом в проект Минсельхоз включил механизм, который должен обеспечить возможность приоритетного финансирования отраслевых лидеров. Объем субсидий каждому конкретному субъекту РФ будет зависеть от веса его аграрных планов «в общем значении показателей по РФ» и коэффициентов значимости отдельных приоритетных отраслей. Но при этом на один регион может приходиться до 40% всей суммы господдержки — де-факто речь идет о том, чтобы направленно вкладывать госсредства в сельхозпроизводство в регионах, где оно дает наибольшую отдачу. Впрочем, часть «стимулирующих» субсидий министерство по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева намерено направить в десять наиболее отстающих в развитии АПК регионов.

В свою очередь, «компенсирующие» субсидии объемом 34 млрд руб. министерство намерено распределять между всеми регионами по традиционному принципу — они пойдут на оказание несвязанной поддержки АПК (разрешенной ВТО), повышение продуктивности молочного скотоводства, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства, традиционных подотраслей и сельскохозяйственного страхования, при этом ни один субъект РФ не должен получить более 5% общей суммы субсидий.

«Изменение структуры и механизма оказания господдержки в 2020 году обеспечит индивидуальный подход к распределению субсидий на основе приоритетных направлений развития регионов, что в итоге позволит увеличить объемы производства продукции по приоритетным сферам агропромышленного комплекса… и повысить эффективность предоставления субсидий»,— рассчитывают в ведомстве. Отметим, что год назад национальный доклад Минсельхоза об исполнении госпрограммы развития АПК стал объектом критики аналитиков Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономики (см. “Ъ” от 29 мая 2018 года) как раз в части распределения госсредств, особенно в части поддержки фермеров и малого бизнеса: тогда эксперты констатировали, что из отведенной им доли в 20% всех агросубсидий в реальности они получили в десять раз меньше. Отметим, теперь ведомство намерено перенести господдержку малых форм хозяйствования в «стимулирующую» часть субсидий.

Олег Сапожков