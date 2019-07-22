Инвесторы берут Центральный телеграф

Госкомпания «Ростелеком» только назначила дату торгов своей части площадей в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице, в пешей доступности от Красной площади, а объектом уже интересуются крупные инвесторы. Так, возможность поучаствовать в аукционе рассматривают, в числе прочих, структуры бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

О том, что принять участие в торгах по продаже «дочкой» «Ростелекома» своих площадей в здании Центрального телеграфа, назначенных на 10 сентября, намерена одна из структур экс-совладельца компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, рассказал источник “Ъ”, знакомый с планами бизнесмена. Об интересе предпринимателя к объекту знает также один из его контрагентов на рынке коммерческой недвижимости. Представитель бизнесмена не ответил на запрос “Ъ”.

До 2018 года у Рубена Варданяна и основателя RD Group Гагика Адибекяна был совместный инвестфонд Avica Management Company. Затем партнеры разделили бизнес: Рубену Варданяну достались бизнес-центры, включая «Романов двор» в Романовом переулке у Кремля и «Военторг» на Арбате, а Гагику Адибекяну — торговые комплексы «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House на Рублевском шоссе, а также объекты в Москве и Санкт-Петербурге, которые под свои гипермаркеты арендует DIY-сеть OBI.

В пятницу, 19 июля, своих претендентов на выкуп площадей «дочки» «Ростелекома» в Центральном телеграфе назвала газета «Ведомости»: по ее данным, среди претендентов — O1 Properties, принадлежавшая ранее Борису Минцу (но из-за финансовых сложностей контроль над компанией прошлым летом перешел Riverstretch Trading & Investments, которую на рынке связывают с «Роснефтью» и ГК «Регион»). Там от комментариев отказались. По информации «Ведомостей», еще один претендент на площади в здании Центрального телеграфа — структура акционеров новосибирского ритейлера «Мария-Ра». Эта сеть уже выкупила за 2 млрд руб. у «Ростелекома» здание (12 тыс. кв. м) между Никитским и Газетным переулками, рядом с Центральным телеграфом. В «Мария-Ра» не смогли оперативно подготовить комментарий. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что вряд ли ритейлер будет напрямую участвовать в покупке исторического здания телеграфа. В пресс-службе «Ростелекома» отказались называть претендентов на объект.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», о продаже недвижимости в интервью «Интерфаксу», март 2018 года Во-первых, сокращаются расходы на ее (недвижимость.— “Ъ”) содержание, во-вторых, мы увеличиваем выручку

Госкомпания хочет выручить за лот не менее 3,5 млрд руб. Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году на Тверской улице, в пешей доступности от Кремля, является памятником архитектуры. У здания несколько собственников: «Ростелекому» принадлежит 37,6 тыс. кв. м, Росимуществу —18 тыс. кв. м, Промсвязьбанку — еще 2 тыс. кв. м.

Сейчас потенциальных покупателей волнует вопрос дальнейшей консолидации объекта, говорит старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. Но, несмотря на это, здание станет трофейным активом в портфеле любого инвестора, поэтому такой интерес к объекту со стороны сразу нескольких инвесторов, отмечает партнер Colliers International Станислав Бибик. По его оценке, конечная стоимость всего здания окажется не менее 4 млрд руб.

Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саян Цыренов полагает, что после покупки здания Центрального телеграфа инвестор сможет провести редевелопмент объекта, отдав часть площадей под офисы класса А и небольшую торговую зону. Качественные офисы в центре города всегда в дефиците, поэтому спрос будет значительным, прогнозирует господин Цыренов. Он также предполагает, что часть площадей будет отдана под апартаменты, что ускорит окупаемость проекта. У гостиницы же будет меньшая доходность из-за значительных инвестиций в редевелопмент и достаточно сильной конкуренции со стороны других проектов на Тверской улице, отмечает Саян Цыренов. Станислав Бибик добавляет, что часть помещений можно отдать под коворкинг.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов