Центральный телеграф делят на части

«Ростелеком» выставит на торги свои площади в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице. Это знаковое для Москвы место, безусловно, будет интересно инвесторам, но есть нюанс: часть площадей принадлежит Росимуществу и Промсвязьбанку. Эти собственники тоже готовы к продаже, но потенциальному инвестору все равно придется заключать три сделки по отдельности, что может потребовать больше года.

ПАО «Ростелеком» продает свои площади в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской, 7, рассказали “Ъ” в госкомпании. Аукцион будет организован «Сбербанк-АСТ» при участии Российского аукционного дома, стартовая цена составит 3,5 млрд руб., реализовано будет 35,2 тыс. кв. м. Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году, находится на первой линии Тверской улицы и является одним из знаковых для Москвы мест.

«Ростелеком» владеет 65% помещений в здании. Еще около 2 тыс. кв. м принадлежат Промсвязьбанку, 18 тыс. кв. м — Росимуществу. После переезда в «Москва-Сити» Минкомсвязи, которая занимала часть площадей в Центральном телеграфе, премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею продать эти площади, говорит источник “Ъ”, знакомый с деталями переезда.

В «Ростелекоме» заявили, что обсуждение совместной продажи длилось несколько лет, но сейчас стороны достигли согласия. «Ростелеком» первым выставит свои площади на торги. Сами торги должны завершиться в августе, уточнили в госкомпании. В «Ростелекоме» ожидают, что на актив будет много претендентов, так как ранее инвесторы неоднократно заявляли об интересе к зданию, на площадку смотрели в том числе девелоперы из Китая, Франции и арабских стран. Офис самого «Ростелекома» теперь полностью разместится на Киевском шоссе, затраты на переезд были небольшими и составили несколько десятков миллионов рублей.

Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», в октябре 2017 года К нам приходил целый ряд крупных игроков, у которых есть видение того, что с Центральным телеграфом концептуально можно сделать

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что «полученные от продажи недвижимости средства позволят увеличить свободный денежный поток, который может быть инвестирован в инфраструктуру». В конце 2018 года структура «Ростелекома» продала владельцу розничной сети «Мария РА» прилегающий к Центральному телеграфу бизнес-центр в Никитском переулке, вырученные средства были направлены на выплату дивидендов акционерам. Из недвижимости у госкомпании — 20,13 тыс. объектов общей площадью более 8 млн кв. м.

Продать Центральный телеграф может быть сложно, так как продажу долей разных собственников невозможно синхронизировать, говорит топ-менеджер CBRE Александр Пятин. По его словам, консолидация актива может занять продолжительное время. Партнер Colliers International Станислав Бибик отмечает, что такое структурирование сделки не редкость в мировой практике.

Привлекательным для инвесторов здание Центрального телеграфа делает его знаковое расположение, говорят консультанты. И в Colliers, и в CBRE считает запрашиваемую цену привлекательной. В CBRE оценивают, что за здание «Ростелекому» удастся выручить 3,5–4 млрд руб.

В редевелопмент надо будет вложить еще 60–120 тыс. руб. за 1 кв. м в зависимости от сложности работ, оценивает господин Бибик. По его словам, оптимально будет превратить здание телеграфа во многофункциональный центр. Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева добавляет, что объект может быть интересен инвесторам, которые верят в начало нового цикла на рынке недвижимости и будущий рост ставок. Оптимальным будет использование здания под офисы: на фоне низкой текущей вакансии в Центральном деловом районе в 7,3% будущее предложение также крайне ограниченно.

Елизавета Макарова, Юлия Тишина