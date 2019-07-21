Главные новости к утру 21 июля

Посол Украины в ФРГ заявил, что поддержка немецкой делегацией решения по восстановлению России в ПАСЕ подорвала доверие Киева к Германии. Действия немецкой стороны посол назвал «фатальной ошибкой».

Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок подтвердил, что уйдет в отставку 24 июля. По словам господина Гока, он не сможет работать под руководством Бориса Джонсона, выступающего за «Брексит» без сделки.

В Японии эвакуируют более 110 тысяч человек из-за ливневых дождей, обрушившихся после прошедшего тайфуна «Данас». В России тайфун может обрушиться на территорию Дальнего Востока уже сегодня.

На одном из крупнейших предприятий Украины «ArcelorMittal Кривой Рог» прошли обыски. Несколькими днями ранее против компании было заведено уголовное дело за нарушение норм экологической безопасности. Этому предшествовала резкая критика президента Владимира Зеленского в адрес предприятия.

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался в штатном режиме к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Работа всех энергоблоков Калининской АЭС восстановлена. 8 июля из-за короткого замыкания три из четырех энергоблоков станции были отключены от сети.

В Луганской народной республике одна женщина погибла, семь человек получили ранения в результате обстрела города Первомайск со стороны украинских военных. В числе раненных — двое детей.