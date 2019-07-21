Министр юстиции Великобритании подаст в отставку 24 июля

Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок подтвердил в интервью газете The Sunday Times, что уйдет в отставку 24 июля. Как сообщил журналистам господин Гок, он не сможет работать под руководством Бориса Джонсона, выступающего за «Брексит» без сделки. По словам чиновника, такой выход из ЕС станет национальным «унижением».

«Я признаю, что этот срок в правительстве подходит к концу. Учитывая, что я являюсь членом кабинета министров с тех пор, как Тереза Мэй его возглавила, я думаю, будет правильно, если я уйду в отставку»,— прокомментировал свое решение господин Гок. Также он отметил, что предпочел бы предоставить госпоже Мэй заявление об отставке сейчас, чем ждать, что он будет уволен ее преемником.

Ранее The Times писала о возможной скорой отставке сразу трех британских министров. Кроме Дэвида Гока, издание также называло в числе претендентов на выход из правительства министра финансов Филипа Хаммонда и министр по вопросам международного развития Рори Стюарта. Официально подтвердил свое намерение пока только господин Гок.

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Министр юстиции не раз высказывал свое негативное отношение к варианту тяжелого «Брексита» (без заключения с ЕС сделки). По мнению господина Гока, выход без сделки может привести Великобританию к распаду единства и господин Джонсон тогда станет последним премьер-министром Соединенного Королевства. Кроме того, к негативным последствия выхода из ЕС по плану господина Джонсона министр относит возможный ущерб всей экономике, в том числе повышение цен на топливо.

«Мы пройдем через боль выхода без сделки, а затем у нас не останется другого выхода, как вернуться обратно в ЕС, но уже на более слабой позиции. Я искренне боюсь, что это будет для нас унижением, если мы всё-таки выберем этот путь»,— отметил Дэвид Гок.

Чем известен Борис Джонсон Читать далее

Напомним, во вторник, 23 июля, в Великобритании объявят имя нового премьер-министра. Согласно опросам и итогам первых туров голосования, победу одержит бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, который выступает за выход из ЕС без заключения сделки, если таковая не будет достигнута до 31 октября. На пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы правительства претендует также действующий министр иностранный дел Джереми Хант, чьи рейтинги были ниже в ходе всех предвыборной гонки.

О том, каким премьер-министром может оказаться Борис Джонсон, читайте в материале “Ъ” «Милый лжец».