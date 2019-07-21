После критики Зеленского на ArcelorMittal на Украине прошли обыски

На одном из крупнейших предприятий Украины «ArcelorMittal Кривой Рог» прошли обыски, сообщил в Facebook исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Иванов. Несколькими днями ранее против компании было заведено уголовное дело за нарушение норм экологической безопасности. Этому предшествовала резкая критика президента Владимира Зеленского в адрес предприятия.

По словам господина Иванова, 20 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков изъяли копии всех документов по определенному оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения. Также он сообщил, что руководство компании обратилось за помощью к международным организациям, посольствам стран G7 и Американской торговой палате.

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды. В частности, господин Зеленский обратился с критикой в адрес представителей «АрселорМиттал Кривой Рог» относительно невыполнения компанией ряда обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе.

«Я понимаю, что налоги и так далее, но сколько стоит человеческая жизнь? Стоит ли она всех налогов? Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов?»— заключил президент.

17 июля СБУ возбудила дело против должностных лиц предприятия за нарушение норм экологической безопасности.