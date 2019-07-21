В ЛНР в результате обстрела один человек погиб, 7 получили ранения

Семь человек получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела города Первомайск со стороны украинских военных, сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на Генпрокуратуру самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В числе раненных — двое детей.

По данным Генпрокуратуры ЛНР, огонь был открыт около 19:00 по местному времени и велся из минометов. После обстрела город оказался полностью обесточенным.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР, в числе раненных оказались двое детей, девочки 3,5 и 14 лет, обе получили осколочные ранения.

Напомним, согласно достигнутой 17 июля в Минске трехсторонней контактной группой договоренности, с 21 июля в Донбассе начинается бессрочное прекращение огня. Накануне прекращения огня самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали соответствующие приказы. Кроме полного прекращения огня, стороны также договорились о полном доступе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины и о скорейшем обмене пленными по формуле «69 на 208».

О том, как Москва и Киев разморозили диалог об урегулировании конфликта в Донбассе, читайте в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».