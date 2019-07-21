В Японии эвакуируют более 110 тысяч человек из-за тайфуна «Данас»

Из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, 14 авиарейсов отменено и объявлена эвакуация более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NKH. Объявлен четвертый из пяти принятых в стране уровней угрозы. Как отмечает телеканал, обильные дожди могли быть вызваны прошедшем в регионе тайфуном «Данас».

Незамедлительная эвакуация объявлена жителей ряда районов в префектурах Хиросима острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Еще 245 тыс. человек, проживающих в городе Куруме префектуры Фукуока, получили рекомендации об эвакуации.

В префектуре Фукуока на острове Кюсю принято решение отложить открытие участков для голосования на выборах в верхнюю палату парламента Японии в связи с ливневыми дождями.

Как сообщает «РИА Новости», на Дальнем Востоке МЧС России ввело повышенный режим готовности из-за тайфуна. Он может накрыть территорию Приморья уже сегодня, в воскресенье. Тайфун, уже прошедший по юго-западной части Японии, может вызвать резкий подъем рек на территории Алтайского, Приморского, Хабаровского края и Еврейской АО. Наибольший удар стихии ожидается в Уссурийске.

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