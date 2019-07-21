«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался в штатном режиме к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

«Союз МС-13» доставил на станцию членов экспедиции МКС-60/61: россиянина Александра Скворцова («Роскосмос»), американца Эндрю Моргана (NASA) и итальянца Луку Пармитано (Европейское космическое агентство). Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала вечером, в субботу, с космодрома Байконур.

Прошедший запуск «Союза МС-13» должен был состояться еще в начале месяца, но был перенесен на 20 июля.

Напомним, в 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли «Союз».

О сотрудничестве «Роскосмоса» и NASA читайте в интервью главы американского ведомства “Ъ” «Я намерен держать земные противоречия подальше от космоса».