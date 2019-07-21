Работа всех энергоблоков Калининской АЭС восстановлена

На Калининской АЭС в Тверской области запустили энергоблок №2, тем самым полностью восстановив работу станции, сообщают информагентства. 18 июля из-за короткого замыкания три из четырех энергоблоков станции были отключены от сети.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре АЭС, после восстановления работы энергоблоков нарушений и отклонений не выявлено, а радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне и остается без изменений. Отключение не нарушило энергоснабжение потребителей в Тверской области.

Почему сразу три энергоблока вышли из строя, читайте в материале “Ъ FM” «Калининскую АЭС отключили от сети».