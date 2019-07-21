Посол Украины заявил о подрыве доверия Киева к Германии после возвращения России в ПАСЕ

Поддержка немецкой делегацией решения по восстановлению России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подорвала доверие Киева к Германии, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Die Welt. Действия немецкой стороны посол назвал «фатальной ошибкой».

«Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности, обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС (Христианско-демократический союз.—“Ъ”)»,— прокомментировал итоги голосования господин Мельник (перевод по ТАСС).

По мнению дипломата, кто бы ни был ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, за итоги голосования немецкой делегации, «украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка».

Напомним, 26 июня 2019 года депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия. В знак протеста делегации семи стран — Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии — покинули сессию. На Украине обсуждается возможность прекращения любого сотрудничества с ПАСЕ. Бывший президент страны Петр Порошенко назвал решение организации первым шагом к признанию Крыма.

О том, как на Украине решили, что за возвращением России в ПАСЕ стоят деньги, зомби и лицемерие Европы, читайте в материале “Ъ” «Когнитивный резонанс».