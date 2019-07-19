В Магнитогорске запущена новая аглофабрика производительностью до 5,5 млн тонн

Магнитогорский металлургический комбинат ввел в строй аглофабрику №5 производительностью до 5,5 млн тонн агломерата в год. В церемонии запуска принял участие президент России Владимир Путин, наблюдавший за процессом с главного поста управления производством.

Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики составили около 30 млрд руб. Стоимость контрактного оборудования достигла 6,7 млрд руб.

«Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это — часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела»,— заявил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Новое подразделение позволит вывести из эксплуатации устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4, в результате чего выбросы пыли сократятся в два раза, диоксида серы — в четыре раза, а бензапирена — в 16 раз.