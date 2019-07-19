Аэрофлот занял первое место в Европе по пунктуальности полетов

Аэрофлот по результатам июня 2019 года занял первое место в Европе по пунктуальности полетов. Таковы результаты исследования ведущего международного аналитического агентства OAG (Великобритания).

Согласно ежемесячному отчету OAG On-Time Performance Report, в топ-50 самых пунктуальных авиакомпаний мира Аэрофлот показал лучший результат среди европейских перевозчиков с глобальным охватом деятельности. В июне 2019 года 85,4% рейсов Аэрофлота были выполнены точно по расписанию. Российская авиакомпания со значительным отрывом опередила крупнейших европейских конкурентов.

Этим летом российский перевозчик получил высшую оценку «пять звезд» от агентства OAG за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок. Компания вошла в 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings, удостоенных оценки «пять звезд».

В 2018 году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них — строгое выполнение правил посадки на рейс. В планах — нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.