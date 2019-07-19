Гуманизм в обмен на льготы от государства

Служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter совместно с Русфондом провели опрос работодателей, чтобы выяснить, как в российских компаниях относятся к сотрудникам с тяжелобольными детьми. Опрошены 112 топ-менеджеров столичных и региональных компаний («Севкабель», Royal Burger, ВОЛМА, СИНКО и др.). Исследование показало, что руководство и коллектив часто помогают коллегам в трудной жизненной ситуации. Это хорошая новость. А вот плохая: уволить или не взять человека на работу только из-за того, что у него больной ребенок,— распространенный сценарий.

Первое, что показал опрос,— общество хорошо знакомо с проблемой: более трети респондентов сообщили, что в их компаниях работают сотрудники, у которых есть тяжелобольные дети. Российские работодатели вполне лояльны к родителям больных детей: 63% считают, что такие сотрудники справляются со своими обязанностями не хуже и не лучше других работников, то есть не выделяют этих родителей в отдельную проблемную группу. Если прибавить сюда 14%, полагающих, что родители больных детей работают даже лучше, то выйдет 77%.

Один из самых сложных вопросов: уволите ли вы человека, у которого тяжело болен ребенок? Только 4% уволят. О возможности увольнения такого родителя говорят 8% представителей крупных компаний против 2% в малом бизнесе. 6% всех опрошенных заявили, что знают о случаях увольнения сотрудника именно по этой причине. В крупных компаниях доля такого ответа — 11%. То есть увольняли и увольняют. Большинство респондентов осознают, что такие увольнения — плохая история. Как считают 66%, это негативно скажется на атмосфере в коллективе. 77% сообщили: если на собеседовании выяснится, что у соискателя тяжелобольной ребенок, его все равно возьмут на работу. 13% отказали бы (Москва жестче — 18%), потому что «чаще берут отгулы, больничные», «им тяжело сконцентрироваться на работе», «негативно влияют на атмосферу».

Согласно опросу HeadHunter и Русфонда, регионы в целом гуманнее столиц: лояльность к родителям больных детей — 83%, всего 11% работодателей готовы отказать в приеме на работу, 6% затруднились с ответом. Здесь чаще готовы оставить такого сотрудника, гибче в предоставлении ему свободного графика. Значит, гуманнее и руководители. Удаленная работа или гибкий график почти всегда идут вместе с опцией «понижение зарплаты», то есть работодатель в России по-прежнему воспринимает офисную систему как единственно полноценную, несмотря на повсеместную доступность интернета. Всего 9% опрошенных высказались за удаленку и свободный график с сохранением того же уровня оплаты.

При этом 29% работодателей готовы нанять родителей тяжелобольных детей в случае, если компании будут предоставлены льготы. Очевидно, что процент тех, кто не готов нанимать на работу и/или готов увольнять таких сотрудников, снизится благодаря преференциям со стороны государства. Доброе слово и налоговая льгота способны убеждать быстрее, чем просто доброе слово. В идеальном мире будущего сотрудник с больным ребенком в штате компании будет лучшей характеристикой надежности и адекватности работодателя. Это будет означать, что, случись беда, вас не оставят одного, без помощи.

весь сюжет rusfond.ru/society

Наталья Осипова