Краевые власти, как и обещали, подыскали площадку для театра «У Моста» — учреждению может быть выделено бывшее здание заводоуправления «Ремпутьмаша» в культурном пространстве «Завод имени Шпагина». Театр сейчас занимает небольшое здание в центре Перми и давно жалуется на стесненные условия. Новое помещение на треть больше нынешнего. Эксперты отмечают, что новая локация для театра не уступает действующей, но не исключают сложности в ходе приспособления здания для нужд театра «У Моста».

Краевые власти рассматривают возможность переезда театра «У Моста» на площадку культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина». По информации “Ъ-Прикамье”, правительство предложило коллективу театра приспособить под эти цели здание заводоуправления (ул. Советская, 1а). Площадь трехэтажного здания составляет 2495 кв. м. Это одна из самых старых построек в городе, ей более 200 лет. До 1864 года здесь располагались Пермская городская дума, магистрат и ремесленная управа. Потом был детский приют и железнодорожные мастерские.

Предполагается, что на первом этаже будет открыто театральное кафе, на втором этаже будут обустроены помещения для репетиций, на третьем планируют создать зрительный зал — для этих целей можно использовать актовый зал. Для второго зрительного зала планируется переоборудовать помещение гаража, которое также находится в здании заводоуправления.

В минкульте края “Ъ-Прикамье” подтвердили, что такая возможность обсуждается. «Сроки, в которые театр „У Моста“ сможет начать работу на заводе Шпагина, пока находятся в стадии обсуждения»,— отметили в ведомстве.

По словам собеседника “Ъ-Прикамье” в окружении губернатора, договоренность о потенциальном переезде театра «У Моста» на территорию завода имени Шпагина сформировалась около полугода назад — тогда Максим Решетников посещал один из спектаклей театра и имел личный разговор с худруком театра Сергеем Федотовым.

Сам господин Федотов, находящийся в отпуске за рубежом, на вопрос “Ъ-Прикамье” в соцсети не ответил. При этом, по данным “Ъ-Прикамье”, руководитель учреждения неоднократно в последнее время бывал на заводе Шпагина.

Сейчас театр занимает здание дореволюционной постройки площадью 1540,3 кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Это здание театр получил в 1992 году. За это время он самостоятельно достроил к нему второй этаж, три театральных зала и два фойе. Театр показывает в год примерно 540 спектаклей и давно жалуется на стесненные условия.

Сам театр неоднократно ставил перед городскими и краевыми властями вопрос о необходимости переезда. Так, в 2018 году театр предлагал краевым властям отдать ему здание ДК «Телта». Однако объект был признан непригодным для работы и проживания, и его снесли. Взамен чиновники пообещали найти театру «У Моста» другие варианты для переезда. В числе вариантов обсуждался ДК имени Калинина в микрорайоне Октябрьском. Однако от этого варианта решили отказаться из-за того, что в ДК занимаются многочисленные кружки.

Напомним, что, согласно планам властей, на самом заводе имени Шпагина появятся здания для краеведческого музея, музея PERMM, художественной галереи, мультижанровое пространство.

Культурное сообщество пока осторожно комментирует возможность переезда театра «У Моста» на завод имени Шпагина. «„У Моста“ — известная городская институция, привлекает довольно много людей. В карте городского разнообразия театр играет свою роль. Но очень сложно комментировать перспективы театра на этой территории (завод Шпагина.— “Ъ-Прикамье”) — до тех пор, пока не разработана общая стратегия этого кластера. Что мы хотим вырастить на Шпагина?» — говорит арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева.

Исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев отмечает, что заводоуправление — это прежде всего кабинеты, поэтому он не исключает сложностей в ходе приспособления здания под театр. Эксперт полагает, что данная локация не уступает действующей площадке театра — также находится в центре, также не имеет в непосредственной близости остановок общественного транспорта. «В принципе, она идентичнее действующей площадке, даже, пожалуй, центрее»,— считает господин Пичкалев.

Вячеслав Суханов