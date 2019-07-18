Имя им — миллиарды

Как и прогнозировали эксперты „Ъ-Прикамье“, общая стоимость работ по строительству объектов культурного пространства на заводе имени Шпагина составит около 20 млрд руб. Половина из них — расходы на новую сцену для оперного театра, в 9,5 млрд руб. могут обойтись здания галереи, краеведческого музея и музея PERMM. У депутатов есть вопросы, касающиеся размещения галереи в зоне рискованного затопления. В минстрое говорят, что по проекту все экспонаты и фондохранилище будут размещаться на этажах выше уровня затопления.



Вчера краевые власти представили депутатам заксобрания предварительный вариант регионального перечня объектов капитального строительства. В документе (имеется в распоряжении редакции) обозначены подробности организации культурно-рекреационного пространства на заводе имени Шпагина. Проект разделен на четыре этапа: здание Пермской художественной галереи, реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Корпус производственный железнодорожных мастерских», Музей современного искусства, технологические сети и благоустройство территории.

Оценочная стоимость всех объектов — 9,5 млрд руб. Стоимость нового здания Пермской художественной галереи площадью 16 тыс. кв. м оценивается в 4,8 млрд руб. Реставрацию корпуса железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс (20,3 тыс. кв. м) оценили в 2,7 млрд руб., проектирование и строительство Музея современного искусства (5,6 тыс. кв. м) — в 781 млн руб. Расходы на технологические сети оценены в 710 млн руб., благоустройство территории — 629 млн руб. Работы предполагается завершить к 2024 году. Отметим, что ранее краевые власти планировали завершить обустройство территории завода имени Шпагина, выкупленной за 444,5 млн руб., к 300-летию Перми в 2023 году.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников рассказал „Ъ-Прикамье“, что к проекту по-прежнему остаются вопросы, касающиеся размещения галереи в зоне рискованного затопления. «Пока ситуация непонятная, надо ждать итогов госэкспертизы»,— заявил депутат.

В министерстве строительства Пермского края сообщили „Ъ-Прикамье“, что в рамках проектирования галереи «предусмотрены компенсирующие мероприятия». «Противопаводковые мероприятия будут предусматриваться и при проектировании объектов, размещаемых на заводе Шпагина»,— добавили в ведомстве. В минстрое отмечают также, что «все экспонаты и фондохранилище размещаются на этажах выше уровня затопления». Экспертизу проекта и сметной стоимости, по информации ведомства, планируется завершить до конца сентября.

В предложенной редакции проекта стоимость строительства новой сцены театра оперы и балета увеличилась до 10,3 млрд руб. В действующей редакции перечня строительство здания на 1350–1500 мест оценивалось в 7 млрд руб. Завершить работы по-прежнему планируется к 2023 году. Отметим, ранее собеседники „Ъ-Прикамье“ предполагали, что реновация завода имени Шпагина и строительство новой сцены потребуют вложений на сумму 20–25 млрд руб.

Как поясняют в минстрое, стоимость новой сцены «увеличилась за счет уточнения стоимости сценического и технологического оборудования». В министерстве добавили, что заявок на увеличение финансирования из регионального бюджета не формировалось. «При этом нами сформирована и подана заявка в федеральный бюджет»,— отмечают в ведомстве. Собеседник, знакомый с ситуацией, полагает, что краевые власти могут привлечь из федерального бюджета на строительство новой сцены 6–7 млрд руб.

Источник, близкий к краевым властям, предположил, что стоимость театра может еще увеличиться. «То, что мы видим сейчас, это только первые наметки. Театр — удовольствие дорогое, но нужное для народа. И если его делать, то одним из лучших в стране. А 10 млрд — это не тот уровень»,— подчеркнул собеседник.

Первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Пермского края Александр Третьяков считает важным, что министерство строительства «определилось с этапностью реализации культурно-рекреационного пространства на заводе имени Шпагина». По словам депутата, «руководство министерства строительства заверило депутатов в том, что будущее здание галереи не находится в зоне рискованного затопления». «Но не исключаю, что подобные вопросы возникнут при размещении на территории завода других объектов культуры»,— добавил парламентарий.

Говоря о строительстве новой сцены Пермской оперы, господин Третьяков подчеркнул, что для реализации проекта необходимо федеральное финансирование. «Конечно, театр можно построить и за бюджетный счет. Но федеральные деньги позволят сэкономить и направить дополнительные средства краевого бюджета на другие инфраструктурные проекты»,— считает депутат.

Константин Кадочников