«Триколор» запустит собственный онлайн-кинотеатр в октябре

Оператор спутникового телевидения «Триколор» в октябре намерен запустить собственный онлайн-кинотеатр. «Мы планируем, что через три года наш онлайн-кинотеатр войдет в топ-три онлайн-кинотеатров. С нашей клиентской базой это не составит труда»,— заявил на пресс-конференции в четверг, 18 июля, заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу компании Андрей Нестеров. Аудитория «Триколора», по его словам, составляет 12 млн 232 тыс. клиентов. Сейчас онлайн-кинотеатр тестируется на 10 тыс. устройств.

Инвестиции в проект не раскрываются, как и то, какой будет модель монетизации онлайн-кинотеатра, «Мы не исключаем не одну из моделей»,— сказал Андрей Нестеров. При этом, по его словам, уже с октября доступ к онлайн-кинотеатру будет доступен тем, кто не является клиентом «Триколора».

О том, что «Триколор» планирует запускать собственный онлайн-кинотеатр «Ведомости» со ссылкой на источник в компании сообщали в 2016 году. Тогда сотрудник компании уточнял изданию, что «Триколор» изначально хотел купить готовый онлайн-кинотеатр, но создать собственный, по расчетам руководства оператора, оказалось выгоднее.

Как ранее оценивали в «ТМТ-Консалтинг», доходы онлайн-кинотеатров от рекламы в 2018 году выросли на 12,5%, до 3,6 млрд руб., а от пользовательских платежей — на 75,6%, до 7,9 млрд руб. Крупнейшую долю на рынке онлайн-кинотеатров в денежном выражении по итогам 2018 года занимает ivi с долей 34%, Okko на втором месте с 19%.

Также Андрей Нестеров заявил, что «Триколор» ведет переговоры с «ключевыми кинопроизводителями», чтобы начать снимать собственные сериалы, не раскрыв партнеров. Он отметил, что «Триколор» готов, что основная часть инвестиций в создание сериалов будет вкладываться именно из бюджета компании.

О ситуации на рынке видеоконтента — в публикации “Ъ”.

Валерия Лебедева