В Novikov School пройдут сочинские гастроли из серии The Singleton Tastes

В рамках гастролей в Москву приедут известные шефы из Сочи. Свое меню в рамках проекта представят сразу три шеф-повара: Айдар Бакиров (DOM, ранее — «Пробка» и Uilliam’s), Алексей Павлов (Barcelonetta, ранее Erwin и РекаМореОкеан, бар «Стрелка», GQ Bar) и Никита Приходько (бар «Художественный»). Черноморский регион с гастрономической точки зрения известен барабулькой, кумжой, персиками, мушмулой и, конечно же, местными травами. Приглашенные шефы учли эти особенности и разработали специальный сет для гастрономического ужина, который состоится вечером 31 июля в кулинарной школе Novikov School.

Блюда из авторского меню ужина The Singleton Tastes после его окончания можно будет попробовать еще в течение 3 недель в кафе Novikov School в Москве, в ресторане DOM и в баре «Художественный» в Сочи. Кроме того, 29 и 31 июля в школе Novikov School пройдут 2 специализированных кулинарных мастер-класса. В первом случае подопечные Айдара Бакирова будут готовить блюда в черноморских традициях, а во втором — вместе с Алексеем Павловым сосредоточатся на местной рыбе и морепродуктах.