«Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате

Ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие» в Тверской области впервые стартует в четверг нулевым днем, в который выступят группа «Ленинград» и Глеб Самойлов. Об этом сообщила гендиректор «Мультимедиа Холдинга», организатора фестиваля, Евгения Киселева. «Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у "Нашествия" появится еще один официальный фестивальный день»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы.

Основная программа фестиваля запланирована с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. На фестивале будет организовано три сцены — «Главная», «Наше 2.0» и новая «Ультра», на которых выступит более 130 коллективов. В этом году «Нашествию» исполняется 20 лет.